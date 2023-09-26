Белый дом заявил об участии Байдена в забастовке рабочих автопрома
26 сентября 202322:43
Президент США Джо Байден участвовал в забастовке работников автопрома в штате Мичиган, сообщила пресс-служба Белого дома.
В администрации США отметили, что Байден стал первым действующим президентом США, который участвовал в протестной акции.
Выступление президента заняло несколько минут. Байден заявил, что рабочие заслуживают повышения заработной платы.
По данным телеканала NBC, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд. Действующего главу Белого дома готовы поддержать 41% избирателей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru