В Чехии обвинили украинцев в контрабанде нелегальных мигрантов через границу

Число беженцев рекордно увеличилось в Чехии в последние месяцы, по данным местной полиции, чаще всего «проводниками» нелегалов оказывались украинцы. Об этом пишет газета Lidovky.

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По данным издания, за девять месяцев текущего года полицейские выявили 125 «проводников» мигрантов, хотя ранее обнаруживали не более десяти в год.

«В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», — сообщил пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.

Экс-глава отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта предположил, что в контрабанде задействованы украинцы, прибывшие в Чехию на фоне кризиса на территории Украины, а также живущие в приграничных регионах чехи.

Из-за роста числа контрабандистов Прага намерена ужесточить законодательство и ввести более строгое наказание за контрабанду людей. Чешские власти отмечают, что преступность на фоне миграционной волны растет только из-за действий «проводников», а сами беженцы не представляют особой опасности.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БеженцыНелегалыУкраинаЧехия
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