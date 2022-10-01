В Чехии обвинили украинцев в контрабанде нелегальных мигрантов через границу
Число беженцев рекордно увеличилось в Чехии в последние месяцы, по данным местной полиции, чаще всего «проводниками» нелегалов оказывались украинцы. Об этом пишет газета Lidovky.
По данным издания, за девять месяцев текущего года полицейские выявили 125 «проводников» мигрантов, хотя ранее обнаруживали не более десяти в год.
«В общей сложности мы задержали 30 украинских проводников, 24 чеха и 17 сирийцев», — сообщил пресс-секретарь полицейского управления Йозеф Боцан.
Экс-глава отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта предположил, что в контрабанде задействованы украинцы, прибывшие в Чехию на фоне кризиса на территории Украины, а также живущие в приграничных регионах чехи.
Из-за роста числа контрабандистов Прага намерена ужесточить законодательство и ввести более строгое наказание за контрабанду людей. Чешские власти отмечают, что преступность на фоне миграционной волны растет только из-за действий «проводников», а сами беженцы не представляют особой опасности.
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