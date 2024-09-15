В Чехии из-за наводнений более 10 тысяч человек покинули свои дома

Наводнения произошли из-за обильных осадков. Больше всего пострадали северо-восточные регионы страны. Уровень воды в водоемах поднялся почти на всей территории Чехии.

Пропавшими числятся четыре человека. По данным метеорологов, сильные дожди продолжатся в понедельник.

Ранее в столице Австрии Вене объявили эвакуацию из-за паводка, вызванного продолжительными дождями. В трех районах отключилось электричество, сообщает «Радиоточка НСН».

