В Чехии четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

28 января 202000:57

В Чехии у четверых людей были обнаружены симптомы коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение страны.

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По информации агентства, соответствующее заявление в телеэфире сделал глава минздрава Чехии Адам Войтех. По его словам, среди госпитализированных трое мужчин и одна молодая женщина. В настоящее время их анализы обрабатываются в лаборатории в Праге.

Также Войтех призвал граждан не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится на контроле у госорганов.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре. С того момента число зараженных превысило 2,8 тысяч человек, из которых 81 человек умер.


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ФОТО: Сергей Венявский
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