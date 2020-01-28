В Чехии четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

По информации агентства, соответствующее заявление в телеэфире сделал глава минздрава Чехии Адам Войтех. По его словам, среди госпитализированных трое мужчин и одна молодая женщина. В настоящее время их анализы обрабатываются в лаборатории в Праге.

Также Войтех призвал граждан не поддаваться панике и заверил, что ситуация находится на контроле у госорганов.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре. С того момента число зараженных превысило 2,8 тысяч человек, из которых 81 человек умер.





