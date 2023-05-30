В Буркина-Фасо от рук боевиков погибли 40 человек

На северо-западе Буркина-Фасо были убите более 40 человек, в том числе бойцы теробороны. Об это сообщает Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что граждане погибли в результате нападения боевиков.

В воскресенье в том же регионе были убиты еще 20 человек. Десять дней назад сообщалось, что от рук террористов погибли 20 человек в провинции Ятенга на севере Буркина-Фасо.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоТеррористы

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