В Буркина-Фасо от рук боевиков погибли 40 человек
30 мая 202320:47
На северо-западе Буркина-Фасо были убите более 40 человек, в том числе бойцы теробороны. Об это сообщает Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что граждане погибли в результате нападения боевиков.
В воскресенье в том же регионе были убиты еще 20 человек. Десять дней назад сообщалось, что от рук террористов погибли 20 человек в провинции Ятенга на севере Буркина-Фасо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru