В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию

По данным агентства, власти республики объявили мобилизацию, чтобы предоставить государству «необходимые средства для борьбы с чередой нападений джихадистов».

В правительстве Буркина-Фасо отметили, что решение о мобилизации было принято для создания правовой основы всех действий, которые страна предпримет против террористов, пишет RT.

Ранее в республике произошел ряд нападений джихадистов, шесть террористических группировок активизировали борьбу за территорию, отмечает телеканал «360».

