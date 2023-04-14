В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию

Всеобщая мобилизация для борьбы с террористами началась в Буркина-Фасо. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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По данным агентства, власти республики объявили мобилизацию, чтобы предоставить государству «необходимые средства для борьбы с чередой нападений джихадистов».

В правительстве Буркина-Фасо отметили, что решение о мобилизации было принято для создания правовой основы всех действий, которые страна предпримет против террористов, пишет RT.

Ранее в республике произошел ряд нападений джихадистов, шесть террористических группировок активизировали борьбу за территорию, отмечает телеканал «360».

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ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомМобилизацияАфрика

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