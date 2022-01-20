В бундестаге заявили о «неизбежном сближении» ФРГ и России
Берлин пытается удержаться «в обоих лагерях», поддерживая отношения с Ващингтоном и Москвой, сообщает RT со ссылкой на заявление одного из членов партии «Альтернатива для Германии» Сергея Хенке.
«С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — сказал парламентарий РИА Новости.
Как сообщалось ранее, ситуацию на российско-украинской границе обсудят в четверг в Берлине главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции, Великобритании и США. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок расскажет союзникам о своем недавнем визите в Москву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru