В бундестаге заявили о «неизбежном сближении» ФРГ и России

«С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — сказал парламентарий РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ситуацию на российско-украинской границе обсудят в четверг в Берлине главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции, Великобритании и США. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок расскажет союзникам о своем недавнем визите в Москву.

