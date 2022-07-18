В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО
Европе следует готовиться к роспуску НАТО, считает депутат бундестага Севим Дагделен. Об этом сообщает Global Times.
Как отметила парламентарий, роспуск Североатлантического альянса и его замена системой коллективной безопасности, нацеленной на разоружение и сотрудничество, должны стать «долгосрочной задачей», пишет Ura.ru.
«Запланированное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции еще раз демонстрирует, что это обширный военный пакт экспансионистского характера. НАТО является не оборонительным союзом, а самой большой военной машиной в мире», — подчеркнула Дагделен.
Кроме того, как указала депутат, сложившаяся сейчас ситуация показывает, что мир в Европе невозможно обеспечить без учета интересов России, пишет «Свободная пресса».
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