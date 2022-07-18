People’s Daily: Менталитет холодной войны и расизм – основные «грехи» НАТО

К тому же в издании напомнили, что альянс также активно продвигает блоковую политику, продолжает создавать напряженность во всем мире и отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике, принимая участие в глобальной экспансии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией.