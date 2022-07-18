People’s Daily: Менталитет холодной войны и расизм – основные «грехи» НАТО

Основные «смертные грехи» НАТО – расизм и менталитет холодной войны, сообщает китайское издание People's Daily.

По мнению журналистов газеты, альянс представляет собой огромную угрозу для развития мира.

Авторы статьи также считают, что к другим «грехам» НАТО относятся игнорирование норм международного права, что проявляется в принятии в состав альянса Финляндии, и установка идеологии во главу угла, так как в Вашингтоне ставят США выше всех стран мира.

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К тому же в издании напомнили, что альянс также активно продвигает блоковую политику, продолжает создавать напряженность во всем мире и отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике, принимая участие в глобальной экспансии.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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