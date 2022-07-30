В Британии заявили о возможном отказе европейцев от поддержки Украины

По мнению бывшего военного, такие меры окажут «прямое воздействие» на европейцев и заставят их сомневаться в эффективности западных санкций в отношении России.

«Можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — цитирует Мэйолла РИА Новости.

