В Британии заявили о возможном отказе европейцев от поддержки Украины

Европа может отказаться от идеи поддержки Украины, если будет реализован план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%. Об этом заявил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

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По мнению бывшего военного, такие меры окажут «прямое воздействие» на европейцев и заставят их сомневаться в эффективности западных санкций в отношении России.

«Можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — цитирует Мэйолла РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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