В Британии заявили о повреждении атакованного в Красном море судна

Торговое судно, попавшее под обстрел в Красном море, получило повреждения, сообщило в соцсети X Управление морских торговых операций Великобритании.

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«Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», - заявили в ведомстве.

Об атаке на судно сообщила британская компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности. По ее данным, речь идет о связанном с Израилем контейнеровозе. По кораблю выпустили три ракеты.

Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Великобритании Pollux в Красном море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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