В Британии заявили о повреждении атакованного в Красном море судна
Торговое судно, попавшее под обстрел в Красном море, получило повреждения, сообщило в соцсети X Управление морских торговых операций Великобритании.
«Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», - заявили в ведомстве.
Об атаке на судно сообщила британская компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности. По ее данным, речь идет о связанном с Израилем контейнеровозе. По кораблю выпустили три ракеты.
Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Великобритании Pollux в Красном море, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии заявили о повреждении атакованного в Красном море судна
- Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Украины
- «Краснодар» упустил шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ
- Премьер Грузии исключил революцию из-за закона об иноагентах
- «Роскино» проведет в Таиланде Russian Film Festival
- Белый дом: Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи
- МВД: в Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя тише
- Театр сатиры сообщил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Зои Зелинской
- США разрешили операции с банками из РФ для расчетов в сфере энергетики
- В ДТП на юге Подмосковья погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru