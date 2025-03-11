В Британии задержан капитан контейнеровоза, столкнувшегося с танкером

В Великобритании по подозрению в причинении смерти по неосторожности был задержан капитан контейнеровоза Solong, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца судна.

Полиция Хамберсайда задержала 59-летнего мужчину после столкновения его судна с танкером Stena Immaculate.