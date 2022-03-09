В Британии временно конфисковали самолет, который может принадлежать россиянину

Министр напомнил о подписанном накануне законе, который «прикрывает дыры» в законодательстве в части определения принадлежности частных самолетов.

«В настоящий момент один из таких самолетов находится на [аэродроме] Фарнборо, я конфисковал его, пока мы проводим дальнейшее расследование. Важно, что у нас есть законы, которые позволяют нам так поступать», — заявил Шэппс.

Ранее Лондон предупредил, что вхождение любого российского самолета в воздушное пространство Британии будет классифицироваться как уголовное преступление, и правительство сможет задерживать любое воздушное судно из РФ.

