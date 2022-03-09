В Британии временно конфисковали самолет, который может принадлежать россиянину
Великобритания конфисковала самолет, который может принадлежать гражданину России, на период расследования об установлении личности владельца воздушного судна. Об этом заявил глава британского Минтранса Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News.
Министр напомнил о подписанном накануне законе, который «прикрывает дыры» в законодательстве в части определения принадлежности частных самолетов.
«В настоящий момент один из таких самолетов находится на [аэродроме] Фарнборо, я конфисковал его, пока мы проводим дальнейшее расследование. Важно, что у нас есть законы, которые позволяют нам так поступать», — заявил Шэппс.
Ранее Лондон предупредил, что вхождение любого российского самолета в воздушное пространство Британии будет классифицироваться как уголовное преступление, и правительство сможет задерживать любое воздушное судно из РФ.
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