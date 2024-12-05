В Британии воры украли 2,5 тысячи рождественских пирогов на 25 тысяч фунтов
Неизвестные украли фургон с 2,5 тысячи новогодних пирогов стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов (около 3,3 млн рублей) в английском графстве Йоркшир. Об этом пишет Associated Press.
О происшествии сообщил в соцсетях шеф-повар, обладатель звезды Мишлен Томми Бэнкс. Фургон перевозил пироги с мясом, индейкой, клюквой, тыквой, которые планировали доставить на Йоркскую рождественскую ярмарку. Бэнкс обратился к ворам, призвав их «сделать что-нибудь приятное в честь предстоящего Рождества» и оставить украденные пироги в общественном центре либо другом месте.
Однако вскоре полиция нашла фургон примерно в 50 км от места угона. Пироги оставались в машине, но были сильно повреждены. По словам Бэнкса, угощения придется выбросить.
Ранее в Камчатском крае неизвестные украли с завода 1,5 тонны красной икры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru