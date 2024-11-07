С завода на Камчатке украли 1,5 тонны красной икры

Неизвестные украли 1,5 тонны красной икры с завода в Камчатском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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Отмечается, что инцидент произошел еще 3 ноября. Злоумышленники похитили икру, пробравшись на склад одной из компаний.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" в особо крупном размере», — подчеркнули в МВД.

Ранее в Тюмени мужчина в течение шести дней украл из магазина 23 банки красной икры на сумму 38 тысяч рублей, против него возбудили уголовное дело, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:КражаМВДКамчаткаКрасная Икра

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