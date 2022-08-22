В Британии военных призвали предупредить семьи о возможной войне с Россией

Военнослужащие Великобритании должны быть готовы к тому, что их могут направить на войну с Россией, и предупредить свои семьи. Об этом заявил уоррент-офицер Пол Карни в официальном журнале британской армии Soldier.

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По словам Карни, британские военные должны предупредить близких о новых реалиях и готовности Соединенного Королевства противостоять любой агрессии, отмечает телеканал «360».

«Я прошу, чтобы вы [военнослужащие] обсудили с ними [родственниками] возможное развертывание прямо сейчас», — подчеркнул военный.

Кроме того, уоррент-офицер призвал военнослужащих найти телефоны отделов соцобеспечения и священников, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаРоссияВеликобритания
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