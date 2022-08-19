Сенатор Цеков призвал готовиться к войне с Западом

Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.

«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.

