Сенатор Цеков призвал готовиться к войне с Западом
Западные страны готовятся к войне с РФ с момента распада СССР. Поэтому России также стоит готовиться, несмотря на низкую вероятность такого сценария, заявил член Совфеда Сергей Цеков, сообщает NEWS.ru.
По его словам, вероятность такого сценария составляет менее 1% по причине наличия у Москвы ядерного оружия.
При этом Цеков отметил, что руководители западных государств «не очень умные», особенно в Британии – они могут развязать войну, так как Россия для них – бельмо на глазу.
Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте.
«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.
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