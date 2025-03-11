В Британии считают, что Трамп может пойти на большие уступки от имени Украины

Американский президент Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине, сообщил YouTube-каналу War & Politics экс-глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

По его словам, это может произойти даже без участия Киева в этих переговорах. Президент США способен уступить некоторые территории еще до того, как сядет за стол переговоров, считает бывший глава военного ведомства.

Ранее госсекретарь США связал помощь Украине с переговорами в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

