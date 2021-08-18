В Британии рассказали о поведении талибов на улицах Кабула

Глава генштаба Великобритании Ник Картер поделился наблюдениями за талибами. Он рассказал о сотрудничестве боевиков с британскими войсками.

По его словам, «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сотрудничает с британскими войсками и помогает им в работе по эвакуации людей из Афганистана. Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News.

Картер отметил, что поведение талибов на улицах Кабула не выглядит «средневековым». Он заметил, что боевики обеспечивают безопасность и спокойствие, помогают британцам в аэропорту.

Военный чиновник добавил, что представители движения избегают общественных беспорядков. По его предположениям, исламистское движение, пришедшее к власти в Афганистане, стало более умеренным и не желает становиться «международными изгоями». Глава генштаба считает, что талибы изменились.

Ранее сообщалось, что талибы открыли огонь по митингующим и избили журналистов в афганской провинции Нангархар.



