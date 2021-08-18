СМИ: Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции Нангархар
Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) открыли огонь по участникам митинга в провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди местных жителей.
Отмечается, что инцидент произошел на мероприятии в поддержку национального флага. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие, их количество не уточняется.
Ранее стало известно, что в городе Джелалабад в провинции Нангархар талибы избили журналистов местного телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Сотрудники СМИ пытались сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага.
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