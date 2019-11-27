В Британии проанализировали вооружение страны на случай войны с РФ
Британии, вероятно, придется рассмотреть вопрос возвращения «кассетных бомб» в случае войны с Россией. Соответствующее положение представлено в отчете Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI), пишет The Telegraph.
Исследование предупреждает, что в любом будущем конфликте с Россией вооруженные силы Великобритании будут "полностью безоружны и выведены из строя, предоставляя вражеской артиллерии безнаказанно преследовать огневые задачи".
В отчете отмечается, что правительству, возможно, придется поднять вопрос о приверженности Великобритании к Ословской конвенции, международному договору, запрещающему использование кассетных бомб, «чтобы конкурировать с Россией за огневую мощь».
Другим предложением является инвестиции в высокоэффективные, но дорогие запасы высокоточных боеприпасов.
«Если Соединенное Королевство не готово вкладывать средства в такие возможности или принимать меры для развертывания эффективной системы вооружения, тогда ей следует рассмотреть жизнеспособность своих обязательств, изложенных в Стратегии национальной безопасности 2015 года», - отмечается в документе.
Конвенция о кассетных боеприпасах, подписанная в декабре 2008 года, запрещает использование, передачу и накопление кассетных бомб, типа взрывного оружия, которое разбрасывает суббоеприпасы по обширной территории. На сегодняшний день 108 стран подписали эту конвенцию, но ей противостоит ряд стран, которые производят или накапливают значительные количества кассетных боеприпасов, в том числе Китай, Россия, США, Индия, Израиль, Пакистан и Бразилия.
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