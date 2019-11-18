В Британии предположили наличие в «силиконовой долине» большого числа шпионов из РФ и Китая

В Британии предположили наличие в так называемой «силиконовой долине» (США, Калифорния), которая считается одним из ведущих инновационных центров мира, большого числа российских и китайских шпионов. Об этом пишет The Telegraph.

“Кремниевая долина полна китайских и российских шпионов?”- задается таким вопросом в материале журналист издания Лоуренс Доддс.

В частности, он приводит слова бывшего руководителя службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, предупреждающего, что «совершенно разумно» предполагать, что китайские и российские спецслужбы «подсидели» сотрудников во всех крупных технологических компаниях».