В Британии предположили наличие в «силиконовой долине» большого числа шпионов из РФ и Китая
В Британии предположили наличие в так называемой «силиконовой долине» (США, Калифорния), которая считается одним из ведущих инновационных центров мира, большого числа российских и китайских шпионов. Об этом пишет The Telegraph.
“Кремниевая долина полна китайских и российских шпионов?”- задается таким вопросом в материале журналист издания Лоуренс Доддс.
В частности, он приводит слова бывшего руководителя службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, предупреждающего, что «совершенно разумно» предполагать, что китайские и российские спецслужбы «подсидели» сотрудников во всех крупных технологических компаниях».
Доддс также приводит исследование «Исторический словарь китайской разведки», написанное в соавторстве с бывшим агентом ФБР, в котором говорится о пяти случаях арестов корпоративных сотрудников за год в связи с китайским шпионажем. Также автор напомнил о депортации в 2010 году Алексея Каретникова, российского шпиона, который работал в Microsoft, чтобы узнать о широко используемых приложениях компании.
Кроме того, Доддс отмечает, что в начале ноября текущего года стало известно об аресте двух бывших сотрудников Twitter, обвиняемых в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. По мнению автора, если обвинения в отношении них подтвердятся, то это послужит убедительным доказательством, что в американские технологические гиганты широко проникли многочисленные иностранные спецслужбы.
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