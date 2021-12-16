В Британии призвали Запад признать ответственность за кризис на Украине

Подход Запада, при котором Россия рассматривается как агрессор и «агент хаоса», скрывает опасные и дестабилизирующие действия стран НАТО. В связи с этим западным государствам стоит признать свою роль в кризисе вокруг Украины, чтобы разрешить конфликт. Такое мнение высказал автор британского журнала Spiked Тим Блэк.

В Сенате США предложили объявить Россию «спонсором терроризма»

Журналист в своем материале рассмотрел основные заявления иностранных медиа по теме отношений между РФ и Западом. Москву представляют агрессором, который «вмешивается в выборы, военные действия» и желает «вторгнуться» на Украину, но этот образ не соответствует действительности, пишет «Свободная пресса».

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО», — пишет Блэк.

Колумнист Spiked напомнил, что НАТО проводят многочисленные учения вблизи российских границ, а многие члены альянса не упустили бы возможность расшириться до рубежей РФ.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее», — заключил журналист.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаРоссияВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры