Журналист в своем материале рассмотрел основные заявления иностранных медиа по теме отношений между РФ и Западом. Москву представляют агрессором, который «вмешивается в выборы, военные действия» и желает «вторгнуться» на Украину, но этот образ не соответствует действительности, пишет «Свободная пресса».

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО», — пишет Блэк.

Колумнист Spiked напомнил, что НАТО проводят многочисленные учения вблизи российских границ, а многие члены альянса не упустили бы возможность расшириться до рубежей РФ.

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее», — заключил журналист.

