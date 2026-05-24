Число жертв взрыва поезда в Пакистане выросло до 23, еще 47 пострадали

По данным источника, тела погибших доставлены в гражданскую больницу Кветты, туда же госпитализированы около 47 пострадавших. Спасательная операция продолжается, поэтому данные не окончательные.

Отмечается, что большинство жертв - женщины и дети. По предварительной информации, поезд остановился для прицепки дополнительных вагонов, предназначенных для семей военнослужащих, которые ехали домой на праздник Курбан-Байрам.

Ранее два человека погибли при стрельбе в испанской провинции Альмерия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».