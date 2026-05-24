Число жертв взрыва поезда в Пакистане выросло до 23, еще 47 пострадали
Число погибших в результате взрыва у специального поезда с военнослужащими в пакистанской Кветте возросло до 23 человек, ещё около 47 получили ранения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в пакистанской службе безопасности.
По данным источника, тела погибших доставлены в гражданскую больницу Кветты, туда же госпитализированы около 47 пострадавших. Спасательная операция продолжается, поэтому данные не окончательные.
Отмечается, что большинство жертв - женщины и дети. По предварительной информации, поезд остановился для прицепки дополнительных вагонов, предназначенных для семей военнослужащих, которые ехали домой на праздник Курбан-Байрам.
Ранее два человека погибли при стрельбе в испанской провинции Альмерия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
- Число жертв взрыва поезда в Пакистане выросло до 23, еще 47 пострадали
- DreamWorks приступила к работе над мультфильмом «Шрек 6»
- Пожарные Калифорнии пытаются предотвратить взрыв резервуара с опасным химикатом
- СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
- Институт Пушкина: Русский язык насчитывает более четырёх тысяч слов на букву «а»
- Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины
- Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию
- Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика
- В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске