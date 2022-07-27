Sky News: в Британских McDonald's впервые за 14 лет подорожали чизбургеры
Стоимость чизбургеров в британской сети McDonald's выросла впервые за 14 лет, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении говорится, что на фоне растущей в Соединённом Королевстве инфляции чизбургеры подорожали с 99 пенсов до 1,19 фунта стерлингов за штуку (чуть больше 85 рублей по текущему курсу - прим. НСН).
«Наша компания и наши поставщики ощущают на себе последствия растущей инфляции... сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен», - заявил глава McDonald's в Великобритании и Ирландии Алистер Макроу.
Отмечается, что на 10-20 пенсов также подорожают и другие позиции в меню сети.
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