Sky News: в Британских McDonald's впервые за 14 лет подорожали чизбургеры

В сообщении говорится, что на фоне растущей в Соединённом Королевстве инфляции чизбургеры подорожали с 99 пенсов до 1,19 фунта стерлингов за штуку (чуть больше 85 рублей по текущему курсу - прим. НСН).

«Наша компания и наши поставщики ощущают на себе последствия растущей инфляции... сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен», - заявил глава McDonald's в Великобритании и Ирландии Алистер Макроу.

Отмечается, что на 10-20 пенсов также подорожают и другие позиции в меню сети.

Ранее председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер заявил, что прекращение поставок газа из России в Германию создаст трудности производителям бумажной продукции, включая туалетную бумагу и упаковку для лекарств, сообщает RT.