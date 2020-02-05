Британия начнет патрулировать воды в Европе для сдерживания «российского авантюризма»
В Британии планируют запуск патрулирования вод Европы и Северной Атлантики при помощи самолетов «Посейдон», которые королевство закупило у США. Об этом сообщает The Telegraph.
«Это ответ на растущий русский авантюризм в континентальной Европе и Северной Атлантике. Нам действительно необходимо патрулировать воды вокруг Великобритании и вносить вклад в безопасность НАТО», - приводит издание слова главного маршала авиации страны Майка Вигстона.
Министерство обороны Британии выделило 3 миллиарда фунтов стерлингов для закупки девяти морских патрульных самолетов «Посейдон». Первый из них приземлился во вторник 4 февраля в Кинлосс в Шотландии, вылетев с базы ВМС США в Джексонвилле, штат Флорида. Еще четыре самолета «Посейдон» должны прибыть в Великобританию в 2020 году, другие четыре самолета ожидаются в следующем году, пишет газета.
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