В Британии отвергли причастность подлодок к диверсии на СП

Британские власти предполагают, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли не в результате действий подлодки одной из стран, сообщает Sky News.

Вертолет ВВС США был замечен в районе «Северного потока» перед аварией

В британских оборонных кругах считают, что субмарина вряд ли могла быть задействована в диверсии, так как Балтийское море недостаточно глубокое для проведения таких маневров. Подлодку обнаружили бы раньше, чем она успела нанести удар по двум газопроводам.

Военные Британии предполагают, что атака на трубопроводы была проведена с помощью подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, заложить которые могли даже несколько лет назад.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление американского лидера Джо Байдена о намерении «покончить» с трубопроводом «Северный поток – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВеликобританияСеверный ПотокСеверный Поток-2
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