В Британии обеспокоились гиперзвуковыми ракетами России

По словам автора материала, российские ракеты благодаря своей быстроте и маневренности создают серьезные сложности для обороны противника.

Кетвилль добавил, что Россия продолжает совершенствовать свое оружие. От гиперзвуковых ракет наподобие российского «Циркона» западные военных бросает в дрожь, отметил журналист.

Представители ВМС США понимают, что такие ракеты — мощное оружие против американских авианосцев, подчеркнул обозреватель. По мнению Кетвилля, чем сильнее будут развиваться гиперзвуковые технологии, тем больше шанс, что уничтожение российских ракет станет невозможным.

Ранее зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге его уничтожила. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

