В Британии обеспокоились гиперзвуковыми ракетами России

Новые гиперзвуковые ракеты российского производства знаменуют собой начало нового витка боевых действий. Об этом заявил обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль.

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По словам автора материала, российские ракеты благодаря своей быстроте и маневренности создают серьезные сложности для обороны противника.

Кетвилль добавил, что Россия продолжает совершенствовать свое оружие. От гиперзвуковых ракет наподобие российского «Циркона» западные военных бросает в дрожь, отметил журналист.

Представители ВМС США понимают, что такие ракеты — мощное оружие против американских авианосцев, подчеркнул обозреватель. По мнению Кетвилля, чем сильнее будут развиваться гиперзвуковые технологии, тем больше шанс, что уничтожение российских ракет станет невозможным.

Ранее зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге его уничтожила. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеСШАРоссияРакеты

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