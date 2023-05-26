В Британии обеспокоились гиперзвуковыми ракетами России
Новые гиперзвуковые ракеты российского производства знаменуют собой начало нового витка боевых действий. Об этом заявил обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль.
По словам автора материала, российские ракеты благодаря своей быстроте и маневренности создают серьезные сложности для обороны противника.
Кетвилль добавил, что Россия продолжает совершенствовать свое оружие. От гиперзвуковых ракет наподобие российского «Циркона» западные военных бросает в дрожь, отметил журналист.
Представители ВМС США понимают, что такие ракеты — мощное оружие против американских авианосцев, подчеркнул обозреватель. По мнению Кетвилля, чем сильнее будут развиваться гиперзвуковые технологии, тем больше шанс, что уничтожение российских ракет станет невозможным.
Ранее зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге его уничтожила. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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