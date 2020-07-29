В Британии назвали имя нового главы MI-6
Новым главой британской службы внешней разведки MI-6 станет Ричард Мур. Об этом сообщается сайте МИД Великобритании.
Сообщается, что до этого назначения он занимал должность директора одного из подразделений MI-6, а в 2018 году был замсоветника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. Кроме того, с 2014 по 2017 дипломат был послом Соединенного Королевства в Турции, а в 2018 году – политическим директором британского МИД.
Ричард Мур займёт место Алекса Янгера, который возглавлял службу разведки с 2014 года и покинет пост осенью.
Ранее НСН писала, что глава МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Россия нарушила одно из главных правил шпионажа попыткой покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери после его помилования в рамках обмена на других шпионов в 2010 году.
По словам главы британской разведки, Великобритания считала помилование Скрипаля окончательным и бесповоротным, но после атаки на экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию, в которой Лондон обвиняет Россию, «все ставки аннулированы».
Алекс Янгер добавил, что британским разведчикам пришлось переосмыслить свое представление о России после инцидента в Солсбери. Об этом глава МИ-6 рассказал в своем выступлении перед студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.
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