В Британии назвали имя нового главы MI-6

Новым главой британской службы внешней разведки MI-6 станет Ричард Мур. Об этом сообщается сайте МИД Великобритании.

Сообщается, что до этого назначения он занимал должность директора одного из подразделений MI-6, а в 2018 году был замсоветника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. Кроме того, с 2014 по 2017 дипломат был послом Соединенного Королевства в Турции, а в 2018 году – политическим директором британского МИД.

Ричард Мур займёт место Алекса Янгера, который возглавлял службу разведки с 2014 года и покинет пост осенью.