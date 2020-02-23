Женщину в Великобритании выгнали из фитнес-центра из-за откровенного купальника

Посетительницу бассейна в фитнес-центре Хиллингдон в Великобритании выставили за территорию за ее откровенный купальник. Об этом пишет издание The Sun.

Николь Бернардокки, 23-летней жительнице британского города Аксбридж Карер, пришлось уйти вместе с женихом и братом из фитнес-центр Хиллингдон. Менеджер заведения рассказал о жалобах посетительниц сауны на высокие прорези для ног в купальнике девушки и попросил ее прикрыться.

Девушку просьба оскорбила, а жених Бернардокки заявил, что реакция посетителей и администрации фитнес-центра является «дискриминацией ее тела». Николь также добавила, что ее купальник сделан из плотной ткани, так что она не могла показать ничего лишнего.

Руководство спортивно-развлекательного центра Хиллингдон решило не комментировать инцидент, отмечают «Известия».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев в эфире НСН объяснил, как не потерять налоговые вычеты на фитнес. Парламентарий отметил, что нормативная база не должна позволить использовать инициативу в части оптимизации налоговых платежей тем структурам, которые занимаются оказанием услуг по физическим занятиям наших граждан.







