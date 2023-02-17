Британцу дали более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Смит за денежное вознаграждение копировал и передавал третьим лицам, действующим в интересах России, конфиденциальную информацию, в частности, письмо от тогдашнего министра внешней торговли Лиз Трасс занимавшему на тот момент пост премьер-министра Борису Джонсону.

Осужденный занимал должность охранника британского посольства, он был задержан в Германии в августе 2021 года. Смиту были предъявлены обвинения по девяти пунктам, он не признал вину по одному из них.

Дэвид Смит сможет отбывать наказание как в Великобритании, так и в Германии. На родине он сможет отсидеть половину срока, после чего будет отпущен по УДО, в Германии же будут действовать местные судебные правила.

