Британцу дали более 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Лондонский суд приговорил к 13 годам бывшего сотрудника британского посольства в Германии Дэвида Смита за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Мюнхене жителя ФРГ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Смит за денежное вознаграждение копировал и передавал третьим лицам, действующим в интересах России, конфиденциальную информацию, в частности, письмо от тогдашнего министра внешней торговли Лиз Трасс занимавшему на тот момент пост премьер-министра Борису Джонсону.

Осужденный занимал должность охранника британского посольства, он был задержан в Германии в августе 2021 года. Смиту были предъявлены обвинения по девяти пунктам, он не признал вину по одному из них.

Дэвид Смит сможет отбывать наказание как в Великобритании, так и в Германии. На родине он сможет отсидеть половину срока, после чего будет отпущен по УДО, в Германии же будут действовать местные судебные правила.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ШпионажСудВеликобритания
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