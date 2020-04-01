В Бразилии за сутки от коронавируса скончались 42 человека
1 апреля 202000:57
Число жертв коронавирусной инфекции в Бразилии выросло на 42 человека за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщает РИА Новости.
Общее число жертв в стране от последствий заболевания составило 201 человек. Всего на территории страны было выявлено 5717 случаев заражения.
В Бразилии вирус широко распространился в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
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