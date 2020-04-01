В Бразилии за сутки от коронавируса скончались 42 человека

Число жертв коронавирусной инфекции в Бразилии выросло на 42 человека за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщает РИА Новости.

Общее число жертв в стране от последствий заболевания составило 201 человек. Всего на территории страны было выявлено 5717 случаев заражения.

В Бразилии вирус широко распространился в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

