В Бразилии упал пассажирский самолет вместимостью до 68 человек
Пассажирский самолет вместимостью до 68 человек упал в Бразилии в штате Сан-Паулу, сообщил новостной портал GloboNews.
На видео, которое публикует портал, видно, как самолет начинает кружиться вокруг своей оси, падает, а затем над землей поднимается густой дым.
Местные пожарные подтвердили, что самолет упал в городе Винеду, но не предоставили дополнительных сведений о происшествии. В настоящее время нет информации о том, сколько конкретно человек находилось на борту воздушного судна.
Местные авиакомпании пока не сообщали о пропаже своего самолета, передает «Радиоточка НСН».
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