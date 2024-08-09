В Бразилии упал пассажирский самолет вместимостью до 68 человек

Местные пожарные подтвердили, что самолет упал в городе Винеду, но не предоставили дополнительных сведений о происшествии. В настоящее время нет информации о том, сколько конкретно человек находилось на борту воздушного судна.

Местные авиакомпании пока не сообщали о пропаже своего самолета, передает «Радиоточка НСН».

