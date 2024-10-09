В Бразилии разблокировали доступ к соцсети X

По словам судьи Алешандри ди Мораеса, платформа Илона Маска уступила требованиям властей страны и выполнила все необходимые для возобновления работы условия.

Он уточнил, что соцсеть Х заплатила штраф в размере 28 млн реалов (примерно 5,1 млн долларов), а также назначила официального руководителя местного офиса.

В министерстве связи Бразилии заявили, что выполнение платформой поставленных условий стало победой для страны.

Ранее власти Бразилии потребовали от руководства соцсети Х заблокировать десятки аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые, по мнению властей, распространяли фейковую информацию о действиях текущего руководства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

