В Бразилии разблокировали доступ к соцсети X

Верховный суд Бразилии отменил запрет на работу в стране социальной сети X. Об этом сообщает Reuters.

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По словам судьи Алешандри ди Мораеса, платформа Илона Маска уступила требованиям властей страны и выполнила все необходимые для возобновления работы условия.

Он уточнил, что соцсеть Х заплатила штраф в размере 28 млн реалов (примерно 5,1 млн долларов), а также назначила официального руководителя местного офиса.

В министерстве связи Бразилии заявили, что выполнение платформой поставленных условий стало победой для страны.

Ранее власти Бразилии потребовали от руководства соцсети Х заблокировать десятки аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые, по мнению властей, распространяли фейковую информацию о действиях текущего руководства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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