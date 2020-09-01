В Бразилии откроют для туристов ряд островов

Власти Бразилии откроют для посещения туристов тропические острова в штате Пернамбуку, которые были закрыты из-за коронавируса в марте текущего года. Об этом сообщает CNN.

Туристы смогут посетить архипелаг Фернанду-де-Норонья, в который входит 21 вулканический остров, при условии справки об отсутствии COVID-19 или о наличии антител.

Отмечается, что, согласно властям Пернамбуку, острова откроются на следующей неделе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила выход стран из карантина по коронавирусу. Соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Бразилия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры