В Бразилии кандидата на пост мэра Сан-Паулу ударили стулом на теледебатах

Инцидент произошел накануне. В дебатах участвовали кандидат от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена и представитель Партии рабочего обновления Пабло Марсал. Встреча транслировалась по телевидению.

В ходе дебатов Марсал, получив право на вопрос, спросил оппонента, когда тот прекратит «клоунаду» и снимется с выборов. Датена в ответ ударил соперника стулом. Трансляцию дебатов прервали.

Марсала доставили в больницу, по данным медиков, у него сломано ребро. Предвыборные мероприятия политика, запланированные на понедельник, были отменены.

