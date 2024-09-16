В Бразилии кандидата на пост мэра Сан-Паулу ударили стулом на теледебатах
Кандидата на пост мэра крупнейшего города Сан-Паулу в Бразилии госпитализировали с тяжелой травмой после того, как на дебатах оппонент политика ударил его стулом. Об этом пишет портал G1.
Инцидент произошел накануне. В дебатах участвовали кандидат от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена и представитель Партии рабочего обновления Пабло Марсал. Встреча транслировалась по телевидению.
В ходе дебатов Марсал, получив право на вопрос, спросил оппонента, когда тот прекратит «клоунаду» и снимется с выборов. Датена в ответ ударил соперника стулом. Трансляцию дебатов прервали.
Марсала доставили в больницу, по данным медиков, у него сломано ребро. Предвыборные мероприятия политика, запланированные на понедельник, были отменены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru