В Бразилии кандидата на пост мэра Сан-Паулу ударили стулом на теледебатах

Кандидата на пост мэра крупнейшего города Сан-Паулу в Бразилии госпитализировали с тяжелой травмой после того, как на дебатах оппонент политика ударил его стулом. Об этом пишет портал G1.

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Инцидент произошел накануне. В дебатах участвовали кандидат от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена и представитель Партии рабочего обновления Пабло Марсал. Встреча транслировалась по телевидению.

В ходе дебатов Марсал, получив право на вопрос, спросил оппонента, когда тот прекратит «клоунаду» и снимется с выборов. Датена в ответ ударил соперника стулом. Трансляцию дебатов прервали.

Марсала доставили в больницу, по данным медиков, у него сломано ребро. Предвыборные мероприятия политика, запланированные на понедельник, были отменены.

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ФОТО: РИА Новости
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