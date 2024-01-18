В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками

В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками, сообщает New York Post.

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Издание пишет, что девочка родилась преждевременно путем кесарева сечения. В пятимесячном возрасте она перенесла операцию по удалению одной почки, которая увеличилась и давила на внутренние органы. Ей предстоит длительное наблюдение у врачей из-за риска возникновения проблем со здоровьем.

Девочка часто болеет пневмонией из-за ослабленных легких. Однако, по словам матери, она развивается так же, как и другие дети ее возраста.

Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка из Чехии покорила Эверест и установила мировой рекорд, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ЗдоровьеБразилияРебенок

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