В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками
В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками, сообщает New York Post.
Издание пишет, что девочка родилась преждевременно путем кесарева сечения. В пятимесячном возрасте она перенесла операцию по удалению одной почки, которая увеличилась и давила на внутренние органы. Ей предстоит длительное наблюдение у врачей из-за риска возникновения проблем со здоровьем.
Девочка часто болеет пневмонией из-за ослабленных легких. Однако, по словам матери, она развивается так же, как и другие дети ее возраста.
Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка из Чехии покорила Эверест и установила мировой рекорд, напоминает RT.
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