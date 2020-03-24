В Бразилии число жертв коронавируса увеличилось до 34 человек

Минздрав Бразилии заявил об увеличении числа смертей от заражения коронавирусом COVID-2019 до 34 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в стране на данный момент известно о 1891 случае заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что в Бразилии из всех латиноамериканских стран наблюдается наиболее широкое распространение вируса.

О первом случае коронавируса в стране стало известно в конце февраля. Ранее сообщалось, что у бразильского президента не был обнаружен коронавирус по результатам лабораторного исследования на COVID-19.

