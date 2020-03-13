Повторный тест не подтвердил коронавирус у президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару оказался чист от коронавируса. Повторный тест не подтвердил положительном результате лабораторного исследования на COVID-19. Как сообщил лидер страны в своцсетх, результаты анализа представил военный госпиталь Минобороны страны.

Первый тест, проведенный 12 марта, показал наличие антител к вирусу, сообщило ранее бразильское издание Jornal o Dia. Если бы диагноз подтвердился, бразильский лидер стал бы первым главой государства, заражённым коронавирусом, отмечает NEWS.ru.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что 7 марта Болсонару проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-служба Белого дома позднее сообщила, что американскому лидеру нет необходимости сдавать анализ на коронавирус. Сейчас Жаир Болсонару остаётся под наблюдением врачей.

Тем временем, COVID-19 продолжает завоёвывать всё новые страны. Так, сегодня поступили сообщения о первых заражённых в Венесуэле, пишут «Дни.ру». Заболевшая женщина вернулась из путешествия по Италии и Америке. Второй инфицированный съездил в Испанию.

