В Ботсване найден третий по величине алмаз в мире

Отмечается, что драгоценный камень был найден 12 июня канадской компанией, но официальная презентация правительству Ботсваны состоялась 7 июля.

Как отмечает агентство, самый большой драгоценный камень в мире - южноафриканский «Куллинану» - весит 3 106 каратов, на втором месте - «Севело» (1 758 каратов), добытый в 2019 году на той же шахте в Ботсване.