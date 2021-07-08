В Ботсване найден третий по величине алмаз в мире

В Ботсване обнаружен третий по величине алмаз в мире весом 1 174 карата. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что драгоценный камень был найден 12 июня канадской компанией, но официальная презентация правительству Ботсваны состоялась 7 июля.

Как отмечает агентство, самый большой драгоценный камень в мире - южноафриканский «Куллинану» - весит 3 106 каратов, на втором месте - «Севело» (1 758 каратов), добытый в 2019 году на той же шахте в Ботсване.

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