В Босфоре приостановили транзит судов из-за проблем на следовавшем в РФ танкере

В сообщении говорится, что из-за этого двустороннее движение судов по проливу временно приостановлено.

По данным ведомства, танкер под панамским флагом следовал из турецкого Ялова в Новороссийск. Характер возникших на судне проблем не уточняется.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Анкара помогала Киеву удержать под своим контролем Одессу и Николаев закрытием проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, сообщает RT.