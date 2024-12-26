В Босфоре приостановили транзит судов из-за проблем на следовавшем в РФ танкере
Танкер Cordelia Moon вышел из строя перед районом Еникёй на Босфоре. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Турции.
В сообщении говорится, что из-за этого двустороннее движение судов по проливу временно приостановлено.
По данным ведомства, танкер под панамским флагом следовал из турецкого Ялова в Новороссийск. Характер возникших на судне проблем не уточняется.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Анкара помогала Киеву удержать под своим контролем Одессу и Николаев закрытием проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru