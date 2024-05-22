В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо
Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, серьёзное, но стабильное. Об этом заявили в больнице города Банска-Быстрица, где политик проходит лечение.
Также врачи указали, что состоявшийся 22 мая консилиум подтвердил выбранный для Фицо план лечения.
Ранее премьер-министр Словакии был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что покушение на жизнь Фицо является чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий».
Избранный президент республики Петер Пеллегрини отметил, что премьер-министр был на волосок от смерти.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД объявило в розыск художника Шминке
- Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в Будапеште
- В Национальном лифтовом союзе назвали продление срока службы лифтов вынужденным
- В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо
- Уже второй за день лайнер компании «Ямал» вынужденно сел в аэропорту Тюмени
- В Санкт-Петербурге разоблачили банду, легализовавшую несколько тысяч мигрантов
- Москва, Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни
- Собянин: электросамокатам не запретят ездить по тротуарам в Москве
- Турпоток в Сочи вырос на 9% с начала 2024 года
- СМИ: Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце отменили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru