В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, серьёзное, но стабильное. Об этом заявили в больнице города Банска-Быстрица, где политик проходит лечение.

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Также врачи указали, что состоявшийся 22 мая консилиум подтвердил выбранный для Фицо план лечения.

Ранее премьер-министр Словакии был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что покушение на жизнь Фицо является чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий».

Избранный президент республики Петер Пеллегрини отметил, что премьер-министр был на волосок от смерти.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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