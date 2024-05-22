В больнице рассказали о состоянии премьера Словакии Фицо

Также врачи указали, что состоявшийся 22 мая консилиум подтвердил выбранный для Фицо план лечения.

Ранее премьер-министр Словакии был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что покушение на жизнь Фицо является чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий».

Избранный президент республики Петер Пеллегрини отметил, что премьер-министр был на волосок от смерти.

