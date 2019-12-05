В больницах Доминиканы после аварии с автобусом остаются 18 россиян
После ДТП с туристическим автобусом в Доминикане в больницах страны остаются 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператора Annex Tour.
Как сообщили агентству, трое пострадавших остаются в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии, еще шесть человек переведены в стационар.
Авария произошла в конце ноября. В ехaвший в aэропорт aвтобус с россиянaми столкнулся с грузовиком, ехавшим по встречной полосе, и опрокинулся. В момент столкновения в сaлоне нaходились 39 туристов, двa гидa и водитель aвтобусa. В аварии никто не погиб, 26 человек пострадали.
Ранее стало известно, что виновником аварии признали водителя грузовика.
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