В Болгарии зарегистрировали первый за 103 года случай заболевания холерой
Случай заболевания холерой зарегистрировали в Болгарии, он стал первым за последние 103 года. Об этом сообщает агентство Novinite, ссылаясь на заявление минздрава республики.
«Пациент — 23-летний гражданин Индии, который недавно ездил в Нью-Дели в Индии», — отмечается в сообщении.
В столичной региональной инспекции здравоохранения указали, что на следующий день после возвращения из Индии у заболевшего появились симптомы острой диареи, лабораторный тест подтвердил холеру. Пациента госпитализировали, его общее состояние оценивают как хорошее.
Человека из близкого круга общения больного поместили на карантин. В медицинском учреждении, где находится пациент, приняли меры по предотвращению распространения заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru