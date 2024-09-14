В Болгарии зарегистрировали первый за 103 года случай заболевания холерой

«Пациент — 23-летний гражданин Индии, который недавно ездил в Нью-Дели в Индии», — отмечается в сообщении.

В столичной региональной инспекции здравоохранения указали, что на следующий день после возвращения из Индии у заболевшего появились симптомы острой диареи, лабораторный тест подтвердил холеру. Пациента госпитализировали, его общее состояние оценивают как хорошее.

Человека из близкого круга общения больного поместили на карантин. В медицинском учреждении, где находится пациент, приняли меры по предотвращению распространения заболевания.

