В Болгарии зарегистрировали первый за 103 года случай заболевания холерой

Случай заболевания холерой зарегистрировали в Болгарии, он стал первым за последние 103 года. Об этом сообщает агентство Novinite, ссылаясь на заявление минздрава республики.

Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры

«Пациент — 23-летний гражданин Индии, который недавно ездил в Нью-Дели в Индии», — отмечается в сообщении.

В столичной региональной инспекции здравоохранения указали, что на следующий день после возвращения из Индии у заболевшего появились симптомы острой диареи, лабораторный тест подтвердил холеру. Пациента госпитализировали, его общее состояние оценивают как хорошее.

Человека из близкого круга общения больного поместили на карантин. В медицинском учреждении, где находится пациент, приняли меры по предотвращению распространения заболевания.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеБолгария

Горячие новости

Все новости

партнеры