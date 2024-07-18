Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры
Для стран БРИКС серьезную угрозу представляет холера, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на международном форуме «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС» в Москве, передает ТАСС.
По её словам, в пяти государствах объединения обнаружены очаги этой инфекции.
«Только за шесть месяцев 2024 года уже более 20 тысяч случаев», — подчеркнула глава ведомства.
Она также обратила внимание на рост заболевания холерой по всему миру с 2021 года.
Ранее Попова отнесла птичий грипп и оспу обезьян к реальным эпидемическим угрозам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru