Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры

Для стран БРИКС серьезную угрозу представляет холера, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на международном форуме «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС» в Москве, передает ТАСС.

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По её словам, в пяти государствах объединения обнаружены очаги этой инфекции.

«Только за шесть месяцев 2024 года уже более 20 тысяч случаев», — подчеркнула глава ведомства.

Она также обратила внимание на рост заболевания холерой по всему миру с 2021 года.

Ранее Попова отнесла птичий грипп и оспу обезьян к реальным эпидемическим угрозам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БриксИнфекцияРоспотребнадзорАнна Попова

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