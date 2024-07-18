Попова: в пяти странах БРИКС обнаружены очаги холеры

По её словам, в пяти государствах объединения обнаружены очаги этой инфекции.

«Только за шесть месяцев 2024 года уже более 20 тысяч случаев», — подчеркнула глава ведомства.

Она также обратила внимание на рост заболевания холерой по всему миру с 2021 года.

Ранее Попова отнесла птичий грипп и оспу обезьян к реальным эпидемическим угрозам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

