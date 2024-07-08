В Болгарии задержали руководителя национального движения «Русофилы»

В Пловдиве задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского, сообщила газета «24 часа» со ссылкой на депутата от Болгарской социалистической партии (БСП) Ивана Петкова.

По его словам, сотрудники пришли к Златомиру Девленскому домой в Пловдиве сегодня утром в 5:30, выломали дверь и задержали его.

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После этого сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) направились в штаб-квартиру Болгарской социалистической партии (БСП), где располагается офис Девленского, и начали выемку документов.

Движение «Русофилы» было зарегистрировано в Софии в качестве неправительственной организации в марте 2003 года. Основная цель организации заключается в развитии сотрудничества с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: prb.bg
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