В Болгарии высмеяли наглость украинских беженцев

Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg возмутились поведением украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.

По словам пользователей, граждане Украины требуют к себе особого отношения, а беженцы из других стран живут в более стесненных условиях.

СМИ: Польша ужесточит правила проживания для украинских беженцев

Некоторые читатели сочли такое поведение и требования наглыми, кто-то назвал это дискриминацией.

Ранее сообщалось, что Польша планирует ужесточить закон о помощи гражданам Украины и обязать беженцев самостоятельно оплачивать свои расходы. Кроме того, украинцам со специальными идентификационными номерами PESEL ограничат доступ к ежемесячному пособию на ребенка в размере 104 евро (500 злотых), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныБолгария
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