В Болгарии высмеяли наглость украинских беженцев

Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg возмутились поведением украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.

По словам пользователей, граждане Украины требуют к себе особого отношения, а беженцы из других стран живут в более стесненных условиях.