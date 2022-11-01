В Болгарии высмеяли наглость украинских беженцев
Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg возмутились поведением украинских беженцев, которые отказались покидать предоставленные им отели на побережье Черного моря, пока им не пообещали переселение на государственные базы отдыха.
По словам пользователей, граждане Украины требуют к себе особого отношения, а беженцы из других стран живут в более стесненных условиях.
Некоторые читатели сочли такое поведение и требования наглыми, кто-то назвал это дискриминацией.
Ранее сообщалось, что Польша планирует ужесточить закон о помощи гражданам Украины и обязать беженцев самостоятельно оплачивать свои расходы. Кроме того, украинцам со специальными идентификационными номерами PESEL ограничат доступ к ежемесячному пособию на ребенка в размере 104 евро (500 злотых), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- В Болгарии высмеяли наглость украинских беженцев
- СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России
- Зеленский обсудил с Макроном восстановление инфраструктуры Украины
- СМИ: Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
- Захарова посоветовала Бербок купить учебник истории
- Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма
- Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантировать безопасность гумкоридора
- В Госдуме назвали неактуальным уголовное наказание за уклонение от мобилизации
- Липецкая область вошла в топ-3 регионов по отдыху на ноябрьские праздники
- Калужскому областному колледжу культуры и искусств исполнилось 75 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru