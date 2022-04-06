В Болгарии протестующие выступили против военной помощи Украине

По данным БНР, несколько сотен человек собрались перед зданием Народного собрания, они выступают против вмешательства страны в российско-украинский конфликт и оказания Киеву военной помощи.

Организатором митинга является партия «Возрождение», лидер которой Костадин Костадинов призвал к отставке правительства.

Ранее масштабная акция прошла в Мадриде у здания МИД Испании, где сотни людей требовали прекратить финансировать украинскую армию, сообщает RT.

