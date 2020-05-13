В Болгарии из-за коронавируса объявлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Власти Болгарии из-за коронавируса объявили в стране режим чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС). Об этом сообщает ТАСС.

Режим вводится с 14 мая по 14 июня. Такое решение было принято на онлайн-заседании правительства страны. Отмечается, что оно основано на оценке главным государственным санитарным врачом существующего эпидемического риска для граждан государства.

Таким образом, режим ЧЭС сменит введенный ранее режим чрезвычайного положения. Глава болгарского Минздрава объяснил введение режима тем, что вирус все еще представляет опасность, поскольку обладает высокой степенью заразности, а эффективных методов лечения пока нет. Между тем, режим не предполагает введения новых ограничений для граждан.

