В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине

Ограничительные меры в отношении России и поставки вооружения Украине не решат текущий кризис, сообщила Die Welt депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт.

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По её словам, нейтральный статус Украины был бы разумным решением. Как считает парламентарий, оружие, которое поставляется Киеву, лишь затягивает кризис, при этом оно никак не поможет в решении ситуации.

Как отметила Вагенкнехт, обещание членства в НАТО также не помогло Украине. Она также указала на наличие в стране американских военных и проведении на ее территории учений Североатлантического альянса.

Напомним, российская армия 13 марта с помощью высокоточного оружия большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В результате были уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГермания
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